محليات

هيئة تطوير محمية الملك سلمان ترصد نوعَيْن جديدَيْن من الطيور

داخل حدودها.. ليصبح عدد الأنواع التي تمّ تسجيلها 288 نوعاً
هيئة تطوير محمية الملك سلمان ترصد نوعَيْن جديدَيْن من الطيور

رصدت هيئة تطوير محمية الملك سلمان، نوعَيْن جديدَيْن من الطيور داخل حدودها؛ ليصبح عدد الأنواع التي تمّ تسجيلها في المحمية 288 نوعاً.

وأشارت المحمية إلى أن النوع الأول هو طائر النورس من نوع مستدق المنقار (Larus genei) Slender-billed Gull، وهذا النوع يعد نادراً ما يُشاهد في الأماكن الصحراوية، ويشاهد بكثرة في المناطق الساحلية، وخصوصاً في فصل الشتاء.

وأضافت: أما النوع الآخر الذي تمّ رصده، فهو طائر النحام الكبير Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus)، وسجل هذا النوع في المملكة بشكلٍ عامٍ كمهاجر متكاثر وعابر، ويعد من الطيور الزائرة شتوياً، خصوصاً على السواحل الشرقية والغربية، إضافة إلى المنطقة الوسطى، بسبب مرحلة الانتقال بين السواحل.

هيئة تطوير محمية الملك سلمان
طائر النورس

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