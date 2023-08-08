هيئة تطوير محمية الملك سلمان ترصد نوعَيْن جديدَيْن من الطيور

وأضافت: أما النوع الآخر الذي تمّ رصده، فهو طائر النحام الكبير Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus)، وسجل هذا النوع في المملكة بشكلٍ عامٍ كمهاجر متكاثر وعابر، ويعد من الطيور الزائرة شتوياً، خصوصاً على السواحل الشرقية والغربية، إضافة إلى المنطقة الوسطى، بسبب مرحلة الانتقال بين السواحل.