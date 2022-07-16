"الجبير" ينوّه بعمق العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة.. ويؤكّد: تربطهما علاقات تاريخية وإستراتيجية

وأكّد أن مكانة المملكة واحتضانها عديداً من القمم يدلان على احترام الدول لها، ونظرة الدول لها دولة أساسية، ولذلك يتم الاستجابة لعقد هذه القمم، وهذا شيء ليس بغريبٍ على المملكة، فقد استضافت ثلاث قمم في ثلاثة أيام عندما زار الرئيس السابق ترامب المملكة، فقد كانت هناك قمة سعودية - أمريكية، وقمة خليجية - أمريكية، وقمة إسلامية - أمريكية، كما استضافت الرئيس الأسبق أوباما في قمة سعودية – أمريكية - خليجية، وقمة خليجية - أمريكية، وتمت دعوة عددٍ من الدول للمشاركة فيها، إضافة إلى استضافة المملكة قمماً إسلامية وعربية بشكلٍ مستمرٍ، وهذا يعكس دور المملكة وحجمها والاحترام الذي تناله في الخليج والعالم العربي والعالم الإسلامي والعالم بأكمله.