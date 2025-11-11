نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على شقيق وزير التعليم

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على إبراهيم بن عبدالله البنيان – رحمه الله – شقيق معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وذلك في جامع الملك خالد بالرياض.
وشارك في أداء الصلاة مع سموه كل من: صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير فهد بن خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير فيصل بن خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن.
كما حضر الصلاة عدد من أصحاب الفضيلة والمعالي والمسؤولين، وجمع من المواطنين.
وعقب الصلاة، قدّم سمو نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لذوي الفقيد، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
من جانبه، أعرب معالي وزير التعليم عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة على تعازيه ومواساته.