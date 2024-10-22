"مكة المكرّمة" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة 39 ْمئوية

في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة تشكُّل سحبٍ رعديّة مُمطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، الرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.