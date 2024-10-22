"مكة المكرّمة" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة 39 ْمئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة، اليوم الثلاثاء، على معظم المناطق.
وأوضح المركز أن مكة المكرّمة سجّلت أعلى درجة حرارة 39 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 11 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 37 ْمئوية في المدينة المنوّرة ووادي الدواسر وصحراء الدهناء، و36 درجة في جدة وجازان والخرج وشرورة، و35 في الدوادمي والقنفذة وينبع والأحساء.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة والقريات وطريف 11 ْمئوية، وعرعر 12 درجة، وسكاكا ورفحا 14.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار الفرصة المهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.
في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة تشكُّل سحبٍ رعديّة مُمطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، الرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.