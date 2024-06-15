وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك منوهًا بما تحقق من نجاحات في أعمال الحج

وأكد في تصريح له بهذه المناسبة أن ما تحقق من نجاح في أعمال وتنظيم حج هذا العام تم بفضل من الله عز وجل ثم بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين والمتابعة الدؤوبة من سمو ولي العهد الأمين حفظهما الله ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة في ظل منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات التي تتشارك فيها مختلف القطاعات الحكومية.