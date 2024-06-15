وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك منوهًا بما تحقق من نجاحات في أعمال الحج

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وما تحقق من نجاحات في أعمال وتنظيم الحج سائلاً الله أن يختم للحجاج مناسكهم بالقبول وأن يديم على القيادة الرشيدة والشعب السعودي الأمن والأمان والتقدم والاستقرار والازدهار.
وأكد في تصريح له بهذه المناسبة أن ما تحقق من نجاح في أعمال وتنظيم حج هذا العام تم بفضل من الله عز وجل ثم بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين والمتابعة الدؤوبة من سمو ولي العهد الأمين حفظهما الله ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة في ظل منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات التي تتشارك فيها مختلف القطاعات الحكومية.
ونوه بالدعم السخي من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده - أيدهم الله - لأعمال وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية لتحقيق رسالتها في شرف خدمة الحجاج والتي حققت خلال الموسم الحالي ولله الحمد نجاحًا مميزًا بفضل الله ثم بالتوجيهات والدعم الكريم من لدنه، وبمتابعة دؤوبة من سمو سيدي ولي العهد - أدام الله توفيقه - الذي يتابع عمل كل الجهات الحكومية التي تعمل في خدمة ضيوف الرحمن وبكل دقة ليؤدي الحجاج حجهم بكل يسر وطمأنينة وأمان وسلامة.
وسأل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الله في ختام تصريحه أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين عظيم الأجر والمثوبة ويمدهم بموفور الصحة الدائمة وتمام العافية لما يقدمونه من أعمال عظيمة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين.