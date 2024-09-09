حريق يُخلي مدرسة بنات بمكة.. "والمدني" يباشر الواقعة

تَلقى الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم الاثنين، بلاغًا عن وجود حريق في إحدى مدارس البنات بمكة المكرمة؛ الأمر الذي تَسبب في إخلاء المدرسة على الفور.
وتفصيلًا، تلقى أولياء أمور الطالبات في المدرسة الابتدائية الواقعةِ بحي العوالي، اتصالاتٍ مَفادها ضرورة استلام بناتهم بداعي حريق في المدرسة، دون معرفة نوع الحريق؛ مؤكدين أنه قد يكون بسيطًا، وهو قرار من أجل سلامة الطالبات.
وأكد أولياء الأمور أنه تم إخلاء المدرسة ونقل الطالبات إلى مكتب إشراف الجنوب بجوار المدرسة، قبل أن يتم استلامهن من قِبَل أولياء الأمور.
وهُرعت فِرَق الدفاع المدني إلى الموقع، وتم إخلاء المدرسة من الطالبات، حفاظًا على سلامتهن؛ فيما لا تزال الجهات الأمنية تُجري تحقيقاتها.