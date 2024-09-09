حريق يُخلي مدرسة بنات بمكة.. "والمدني" يباشر الواقعة

وتفصيلًا، تلقى أولياء أمور الطالبات في المدرسة الابتدائية الواقعةِ بحي العوالي، اتصالاتٍ مَفادها ضرورة استلام بناتهم بداعي حريق في المدرسة، دون معرفة نوع الحريق؛ مؤكدين أنه قد يكون بسيطًا، وهو قرار من أجل سلامة الطالبات.