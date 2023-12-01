الكاتب "عوض العمري": وقوف سمو ولي العهد على ملف إكسبو 2030 ذكاء وعلم إداري

قال الكاتب البروفيسور عوض العمري إن فوز السعودية باستضافة معرض إكسبو 2030 يمثِّل انتصارًا دبلوماسيًّا واقتصاديًّا.. مضيفًا: يمكن قراءته من زاوية سياسية لما حظيت به السعودية بأعلى نسبة تصويت وثقة من الدول التي أيدت استضافة الرياض المعرض. مشيرًا إلى أن هذا نجاح مضاعف، يعكس الثقل الذي تتمتع به السعودية بين دول العالم؛ فهي دولة مؤثرة في الاقتصاد العالمي، ولها الريادة في سوق الطاقة.. مؤكدًا: وقوف سمو ولي العهد -حفظه الله- وراء ملف الترشح ذكاء وعلم، يدركه خبراء الإدارة.. فلن تقلق على بلد يقف فيه رأس السلطة على أدق التفاصيل لبناء مشروع الوطن الصاعد.