الأكاديمية اللوجستية تطلق ثالث برنامج لتطوير القيادات في القطاع اللوجستي

وأشار إلى أن البرنامج يتكون من 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى -عن بعد- يوم الاثنين 2 ذي القعدة 1444هـ الموافق 22 مايو 2023 وتستمر أسبوعين، والمرحلة الثانية ستبدأ في 16 ذي القعدة 1444هـ الموافق 5 يونيو 2023 في مدينة سرقسطة بأسبانيا، وتستمر أسبوعين، ويختتم البرنامج مدته الدراسية بالمرحلة الأخيرة التي تستمر شهرًا، عن بعد، يوم الاثنين 19 ذي الحجة 1444هـ الموافق 19 يونيو 2023.