الأكاديمية اللوجستية تطلق ثالث برنامج لتطوير القيادات في القطاع اللوجستي

أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن تقديم ثالث برنامج تنفيذي مخصص للقادة في القطاع اللوجستي بالشراكة مع مركز ZLC ومعهد MIT، يتضمن أكثر من 90 ساعة تدريبية مكثفة مع أفضل الخبراء، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في بناء تصميم وتشغيل الخدمات اللوجستية، إضافة إلى تقديم زيارات ميدانية والاطلاع على التجارب الدولية، وبناء شبكة علاقات مهنية من خلال تبادل الخبرات.
وقال المدير التنفيذي للأكاديمية الدكتور عبدالله العبدالكريم: البرنامج أحد البرامج النوعية التي تنفذ لأول مرة على مستوى المنطقة بوصفه برنامجًا تنفيذيًا متخصصًا, ويهدف لتطوير القيادات الوطنية بالقطاع اللوجستي، ويأتي بالشراكة بين مركز ZLC ومعهد MIT.
وأشار إلى أن البرنامج يتكون من 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى -عن بعد- يوم الاثنين 2 ذي القعدة 1444هـ الموافق 22 مايو 2023 وتستمر أسبوعين، والمرحلة الثانية ستبدأ في 16 ذي القعدة 1444هـ الموافق 5 يونيو 2023 في مدينة سرقسطة بأسبانيا، وتستمر أسبوعين، ويختتم البرنامج مدته الدراسية بالمرحلة الأخيرة التي تستمر شهرًا، عن بعد، يوم الاثنين 19 ذي الحجة 1444هـ الموافق 19 يونيو 2023.
واشترطت الأكاديمية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على خبرة تزيد عن 5 سنوات في المجال اللوجستي، ومتقناً للغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.