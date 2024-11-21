المكاتب الفاخرة في الرياض تسجل نسبة إشغال 98% مع تدفق الشركات العالمية

وصلت نسبة إشغال المكاتب الفاخرة في الرياض إلى 98%، مدفوعةً بزيادة ملحوظة في الطلب من الشركات العالمية الراغبة في تأسيس مقارها الإقليمية في العاصمة، وأدى تدفق الشركات الدولية إلى ارتفاع قيم إيجارات المكاتب الفاخرة بنسبة 19% على أساس سنوي.
وتخطط الرياض لإضافة أكثر من 1.6 مليون متر مربع من مساحات المكاتب بحلول عام 2028 لتلبية الطلب المتزايد.
ووفقًا لتقرير صادر عن سافيلز، مستشار العقارات، حول سوق الربع الثالث من عام 2024؛ فإن أكثر من 120 شركة أجنبية -بما في ذلك جولدمان ساكس وفروست آند سوليفان- نقلت مقارها الإقليمية إلى الرياض هذا العام؛ مما ساهم في زيادة الطلب على مساحات المكاتب الراقية.
كما سلّط التقريرُ الضوءَ على الطلب المتزايد على مساحات العمل المرنة؛ حيث ركز 48% من الاستفسارات على المكاتب التي تقل مساحتها عن 250 مترًا مربعًا؛ مما يعكس التحول نحو نماذج العمل الهجينة.
ومن المتوقع أن يتوسع القطاع غير النفطي في المدينة بنسبة 5% هذا العام؛ مما سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4%.
وتشير هذه الاتجاهات إلى أن الرياض تُواصل تعزيز مكانتها كمركز أعمال إقليمي، مع تزايد الاهتمام من قِبَل الشركات العالمية.