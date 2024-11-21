المكاتب الفاخرة في الرياض تسجل نسبة إشغال 98% مع تدفق الشركات العالمية

ووفقًا لتقرير صادر عن سافيلز، مستشار العقارات، حول سوق الربع الثالث من عام 2024؛ فإن أكثر من 120 شركة أجنبية -بما في ذلك جولدمان ساكس وفروست آند سوليفان- نقلت مقارها الإقليمية إلى الرياض هذا العام؛ مما ساهم في زيادة الطلب على مساحات المكاتب الراقية.