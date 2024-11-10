هنا كنوز السعودية التراثية وفنونها.. إطلاق رسمي لـ"منصة ثقافة الطفل" التفاعلية

أطلقت وزارة الثقافة، منصة ثقافة الطفل، وهي منصة رقمية مخصصة للأطفال واليافعين، تتضمن محتوى ثقافيًا تفاعليًا عن الثقافة السعودية الغنية بكنوزها التراثية، وفنونها الجميلة، التي يمكن تصفحها على الرابط الإلكتروني .
وتشتمل المنصة على عدةِ أقسامٍ ثقافية متنوعة تمكّن الأطفال واليافعين من التعرّف على تراثهم الثقافي، ومن أبرزها قسم "معالم ثقافية"، الذي يُعرّف بأبرز المواقع والمعالم التراثية في المملكة، وقسم "شخصيات ثقافية" الذي يقدم معلومات عن مبدعين سعوديين في مختلف المجالات الثقافية، وقسم "توصيات ثقافية" ويقدم للمتصفحين توصيات أسبوعية مُتجددة، في حين يتضمن قسم "الأحجية" لعبة رقمية تتطلب جمع قطع لوحاتٍ متنوعة من مناطق المملكة لاكتشاف شكلها النهائي.
كما توفر المنصة فرصة الاستماع إلى "بودكاست طاولة" وما يُقدمه من محتوى ثقافي متجدد يناسب اهتمامات الأطفال واليافعين.
وتتضمن المنصة أنشطةً تدريبية لرفع مهارات الطفل في عددٍ من الفنون الثقافية، ومن بينها "تفنن بخطك مع الشعر العربي" الذي يُقدم تدريباتٍ على كتابة اللغة العربية للأطفال، و"لنكتشف الثقافة معاً" المتضمن كُتيب تلوينٍ للأطفال بعمرٍ صغير يساعدهم على اكتشاف الثقافة عبر التدريب بالتلوين، إضافةً إلى "الكاتب الصغير" الذي يضمُّ تعليماتٍ للكتابة والتأليف.
وتأتي المنصة ضمن مبادرة "ثقافة الطفل" التي أطلقتها وزارة الثقافة في وقتٍ سابق، وتهدف الوزارة من خلال هذه المنصة إلى إتاحة نافذةٍ مفتوحة للأطفال واليافعين يستطيعون من خلالها التعرف على ثقافتهم وتراثهم الوطني عبر تقديم محتوى ثقافي مشوّق ومتجدد وتفاعلي يُثري معرفتهم، وينمي مهاراتهم، ويجعلهم فخورين بثقافتهم، وهويتهم الوطنية.