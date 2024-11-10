هنا كنوز السعودية التراثية وفنونها.. إطلاق رسمي لـ"منصة ثقافة الطفل" التفاعلية

وتشتمل المنصة على عدةِ أقسامٍ ثقافية متنوعة تمكّن الأطفال واليافعين من التعرّف على تراثهم الثقافي، ومن أبرزها قسم "معالم ثقافية"، الذي يُعرّف بأبرز المواقع والمعالم التراثية في المملكة، وقسم "شخصيات ثقافية" الذي يقدم معلومات عن مبدعين سعوديين في مختلف المجالات الثقافية، وقسم "توصيات ثقافية" ويقدم للمتصفحين توصيات أسبوعية مُتجددة، في حين يتضمن قسم "الأحجية" لعبة رقمية تتطلب جمع قطع لوحاتٍ متنوعة من مناطق المملكة لاكتشاف شكلها النهائي.