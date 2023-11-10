تستهدف المرضى وأفراد المجتمع.. هيئة "الغذاء والدواء" تنظم حملة لخفض المخاطر الصيدلانية

وقال: "الهيئة وعبر نظام تيقظ الإلكتروني التابع لها تلقّت خلال عام 2023 العديد من بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية واللقاحات، وكان لها أثر كبير في صدور عدد من القرارات والإجراءات"، مشيرًا إلى أن "قنوات وطرق الإبلاغ التي وفرتها "الغذاء والدواء" تمكّن المرضى والممارسين الصحيين وجميع أفراد المجتمع من المشاركة في الحفاظ على سلامة المريض".