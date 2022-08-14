"الشثري": ليس كلُّ يهودي إسرائيليًّا.. وعلى المسلم الإحسان في التعامل مع جميع الناس

وأضاف: إن الناظر في سيرة النبي ﷺ عندما قَدِم إلى المدينة المنورة بعد الهجرة النبوية أنه تعامل مع اليهود؛ إذ كان من شأنه -صلى الله عليه وسلم- أنه وضع الاتفاقيات بينه ﷺ وبين قبائل اليهود التي كانت تسكن في المدينة المنورة، وأيضًا كان من شأنه -صلى الله عليه وسلم- أن يتعامل مع هؤلاء اليهود، من حيث البيع والشراء، واستمر ذلك إلى آخر حياته -صلى الله عليه وسلم-؛ إذ إنه لما توفي المصطفى -صلى الله عليه وسلم- كانت درعه مرهونة عند أحد يهود المدينة المنورة في شعير اشتراه منه -صلى الله عليه وسلم- في ثمن مؤجل، وهذا ما كان من شأن الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- في التعامل معهم (اليهود)؛ إذ إن بعض اليهود كانت بيوتهم بجوار بيوت الرسول -صلى الله عليه وسلم- وحوله، وكانت بينهم زيارات، وقد أجاب الرسول -صلى الله عليه وسلم- دعوة بعضهم، وكان بينه -صلى الله عليه وسلم- وبين بعضهم مناقشات ومحاورات.