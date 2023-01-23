الخطيب: سنبني فنادق بالرياض بقيمة 50 مليار ريال.. "سندالة" تستقبل الزوّار في هذا الموعد

كشف وزير السياحة أحمد الخطيب؛ أنه تم توقيع اتفاقية مع القطاع الخاص لبناء فنادق في الرياض بقيمة تصل لـ 50 مليار ريال حتى 2026، وبناء 700 ألف غرفة فندقية في السعودية بحلول 2030.
وكان الوزير قد أكّد اليوم خلال مشاركته في النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار، أن جزيرة سندالة ستبدأ باستقبال الزوّار خلال الربع الأول من العام المقبل، كما سيتم إطلاق ثلاثة منتجعات في البحر الأحمر خلال العام المقبل.
وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار، بحضور الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، والأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظ الأحساء، وعدد من الوزراء، وكبار المسؤولين في عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأبان الحقيل أن منتدى مستقبل العقار هذا العام يتناول (10) محاور إستراتيجية، من أهمها: دور الإمارات والمحافظات والوزارات والأمانات في المواءمة لتمكين القطاع العقاري، والجهود الإقليمية وأثرها في نمو القطاع العقاري في المنطقة، ومستقبل الاستثمار العقاري، والأنظمة العقارية بين التنفيذ والرقابة، والقطاع الخاص بين التنظيمات والتمكين في القطاع العقاري، مفيداً بأن المنتدى دعا أكثر من (150) مُـتحدثاً يأتي في مقدمتهم أمراء المناطق، والوزراء، ونواب الوزراء وكبار المسؤولين في الوزرات والهيئات الحكومية، وخبراء عقاريون وممثلون لعدة هيئات وشركات ومؤسسات عقارية، وشخصيات وضيوف، من داخل المملكة وخارجها، كما يصاحبه معرضٌ لعدد (60) جناحاً مشاركاً.
يُذكر أن النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار تستمر لمدة ثلاثة أيام، ويشارك فيها أكثر من 30 دولة و100 متحدث يمثلون القطاعين العام والخاص، بجانب مشاركة نخبة من الاقتصاديين ومستثمرين ونخبة من صناع القرار وخبراء في منظومة قطاع العقار، محليًا وعالميًا، وتتضمن أعمالها عددًا من الجلسات وورش العمل، تناقش عبرها محاور عدة تغطي حاضر العقار ومستقبله.