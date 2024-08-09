بيع صقرَيْن بـ170 ألف ريال في الليلة الأولى لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

انطلقت مساء اليوم أولى ليالي منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024، الذي يُنظمه نادي الصقور السعودي بمشاركة مزارع إنتاج رائدة من 16 دولة حول العالم، ويستمر حتى الـ24 من أغسطس الجاري، في مقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض.