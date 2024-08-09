بيع صقرَيْن بـ170 ألف ريال في الليلة الأولى لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

انطلقت مساء اليوم أولى ليالي منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024، الذي يُنظمه نادي الصقور السعودي بمشاركة مزارع إنتاج رائدة من 16 دولة حول العالم، ويستمر حتى الـ24 من أغسطس الجاري، في مقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض.
وشهدت الليلة الأولى حضورًا كبيرًا من الصقارين والمهتمين بهذا الموروث العريق، وتم خلالها بيع صقرَيْن بمبلغ 170 ألف ريال.
وكان الصقر الأول من نوع فرخ حر من إنتاج مزرعة فاير فالكون البولندية، وبيع بمبلغ 65 ألف ريال. واختُتمت الليلة مع الصقر الثاني من المزرعة ذاتها، وبيع بمبلغ 105 آلاف ريال.
ويوفر المزاد منصة عالمية موثوقة وفريدة من نوعها لنخبة الصقور من شتى أنحاء العالم، من السلالات الحاصلة على بطولات دولية.
ويُنظّم المزاد بشكل تنافسي مباشر وسريع، ويجمع الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من السعوديين ومختلف دول العالم، ويتم نقل فعالياته عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث، ومنصات التواصل الاجتماعي.
يُذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يُسهم في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي، المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها، وهو دعم ثقافي واقتصادي، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي.