المربعانية وسهيل والخريف.. صورة رقمية عن المواسم والفصول يبرزها "المسند"

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، عن بعض التواريخ والأرقام المرتبطة باليوم السبت وعلاقتها بالمواسم وفصول العام.
وأوضح "المسند" أنّ اليوم يوافق 13 محرم 1446هـ، 17 أغسطس "آب" 2024م، 26 الأسد 1402 هـ.ش، مشيرًا إلى أن موافقته 7 نوء الكليبين، و7 المرزم، و58 من فصل الصيف.
وأضاف: "بقي على فصل الخريف 36 يومًا، وبقي على سهيل 6 أيام، وبقي على الوسم 59 يومًا، والمربعانية 111 يومًا، وبقي على يوم التأسيس 190 يومًا".
وأردف: "بقي على اليوم الوطني 37 يومًا، بقي على الشتاء 126 يومًا، وعلى نهاية السنة الميلادية 135 يومًا، وبقي على رمضان 195 يومًا، والربيع 216 يومًا".