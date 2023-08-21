النيابة العامة: توقيف وافد حاول تهريب نصف مليون ريال أثناء الخروج من منفذ جوي

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام الوافد بحيازة مبلغ مالي قدره (٥٠٠ ألف ريال) خمسمائة ألف ريال نقداً، وإخفائها بطريقة سرية داخل حقيبة، في أثناء محاولة خروجه من أحد المنافذ الجوية، وبالتحقّق من مصادر الأموال تبيّن أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعددٍ من الأنظمة.