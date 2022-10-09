لتطوير ألعاب الهاتف المحمول.. "ساندسوفت" تفتتح "استوديو رئيسيًّا" في الرياض

أعلنت شركة ساندسوفت، أحد شركات تطوير ونشر وابتكار والاستثمار في الألعاب على الأجهزة المحمولة، عن افتتاح "ساندسوفت الرياض"، وهو استوديو لتطوير ألعاب الهاتف المحمول يقع في قلب المملكة العربية السعودية.
ويوفر الاستوديو أكثر من 80 فرصة وظيفية في المنطقة، وهو الخطوة الأولى في الاستثمارات الكبيرة للشركة في قطاع الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، يكرس استوديو "ساندسوفت الرياض" جهوده للتنويع الاجتماعي والاقتصادي من خلال تنمية صناعة ألعاب الفيديو الإقليمية، وخلق الوظائف، بالإضافة لتجارب ألعاب ممتعة وإيجابية للاعبين.
وتعتبر شركة ساندسوفت ذراع الألعاب، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لمجموعة عجلان وإخوانه القابضة، إحدى أكبر الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي توظف أكثر من 15000 شخص حول العالم.
وصنفت مجلة "فوربس" مجموعة عجلان وإخوانه، كواحدة من بين أفضل 20 شركة عائلية عربية، وتوفر المجموعة لشركة ساندسوفت وصولًا لا مثيل له إلى بنية تحتية متنوعة.
ويقود شركة ساندسوفت خبراء متخصصون وذوو خبرات كبيرة في صناعة الألعاب؛ بمن فيهم رئيسها التنفيذي ديفيد فرنانديز، الذي قام أثناء وجوده في عملاق الألعاب "كنغ- King" بتوسيع عناوين الملكية للألعاب الأسطورية (كاندي كرش) و(ببل ويتش)، بالإضافة إلى ميكا ليندغرين، رئيس إدارة النشر السابق في "روفيو- Rovio". ويضم مجلسها الاستشاري شخصيات من عمالقة الصناعة بما في ذلك تريب هوكينز (مؤسس إلكترونيك آرتس- Electronic Arts)، وكاتي ليفورانتا (الرئيس التنفيذي السابق لروفيو- Rovio)، وأليكس ديل (رئيس التسويق السابق لدى "كنغ- King").
واستثمرت "ساندسوفت" مؤخرًا في أهم الألعاب المرتبطة بالهواتف المحمولة بما في ذلك: (رامبو: سترايك فورس- Rambo: Strike Force) و(باسيفيك ريم: بريش وورز- Pacific Rim: Breach Wars)، وبدأت مؤخرًا في الاستثمار بشكل كبير في التقنيات والمشاريع الجديدة والناشئة في مجال الألعاب مثل البلوك تشين.
ويترأس ياسر قريشي ساندسوفت الرياض، ويتمتع بخبرة تزيد على عشر سنوات في ألعاب تصنيف (AAA) والألعاب المجانية، وكان آخرها أثناء بناء فريق "FIFA Ultimate Team" في (EA).
وسيعمل استوديو الرياض كمقر رئيسي عالمي لشركة ساندسوفت، الملتزمة برعاية المواهب المحلية من خلال برنامج (برس ستارت- Press Start)، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيتم إطلاق البرنامج هذا العام مستهدفًا المواهب السعودية الناشئة ذات الشغف بدخول صناعة الألعاب العالمية، وسيسمح البرنامج لمجموعة مختارة من مصممي الألعاب بتطوير ألعابهم الخاصة بالدعم والموارد الضخمة لساندسوفت.
ويستفيد منشئو محتوى برنامج Press Start من إرشادات الشخصيات الخبيرة في صناعة الألعاب لدى ساندسوفت، مع الاحتفاظ بالاستقلالية في تحديد اللعبة التي يريدون تطويرها.
من جهته قال عبدالعزيز العجلان المدير العام لشركة ساندسوفت: إن إطلاق سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- مؤخرًا للاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، يُعد خطوة مفصلية ومهمة لبدء مرحلة جديدة لهذا القطاع الذي سينعكس بنتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني.
وأكد العجلان أن شركة ساندسوفت تسير في ركب توجهات رؤية المملكة 2030، وكذلك مع استراتيجية سمو ولي العهد للرقي بهذا القطاع الحيوي، ووضع المملكة في مقدمة الدول العالمية المتطورة في الاستثمارات الجديدة لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.
وقال رئيس "استوديو الرياض"، ياسر قريشي: سيكون "استوديو الرياض" مركزًا رائدًا ومركزيًّا فريدًا للمطورين، وسيركز على تقديم تجارب ألعاب متنقلة طموحة وعالية الجودة تستخدم أحدث التقنيات الناشئة والمستقبلية.
وأضاف "قريشي": سيلعب "استوديو الرياض" دورًا أساسيًّا في وصول ساندسوفت لهدفها بأن تكون واحدة من شركات الألعاب الرائدة في العالم".
ويُعد الاستثمار في صناعة الألعاب المحلية في المملكة العربية السعودية، أمرًا حيويًّا بالنسبة لشركة ساندسوفت، ويتماشى مع رؤية المملكة 2030م؛ حيث تُعد ألعاب الهاتف المحمول قطاعًا سريع النمو في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يضم 434 مليون لاعب للألعاب المحمولة، يشكلون 15٪ من قاعدة اللاعبين العالميين، ومن المتوقع أن يشهد سوق الألعاب نموًّا بنسبة 10.8٪ هذا العام.
ساندسوفت هي شركة ألعاب تأسست عام 2020م، ومقرها مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتركز على النشر والتطوير والاستثمار في تجارب واستوديوهات الألعاب عالية الجودة على المستوى الدولي.
وتلتزم "ساندسوفت" بتقديم تجارب تفاعلية وترفيهية للاعبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبدعم عالمي من قِبَل فريق من ذوي الخبرة والنجاحات الهائلة.
ويتكون هذا الفريق الخبير من الذين عملوا لدى أكبر الشركات الصانعة للألعاب الأكثر نجاحًا التي تم إصدارها على الإطلاق؛ بما في ذلك (فيفا- FIFA) و(كاندي كراش- Candy Crush) و(نيد فور سبيد- Need for Speed) و(أنغري بيردز- Angry Birds) و(ورلد أوف تانكس- World of Tanks)، يقدمون معرفة متجذرة بسوق ألعاب الفيديو. ومن خلال مكاتبها في المملكة العربية السعودية، وإسبانيا، وفنلندا، والصين.
تهدف ساندسوفت إلى تقريب الثقافات والأفراد، والمساعدة في تطوير قطاع الألعاب عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لنقله من قطاع ناشئ إلى رائد في السوق العالمية.