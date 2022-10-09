لتطوير ألعاب الهاتف المحمول.. "ساندسوفت" تفتتح "استوديو رئيسيًّا" في الرياض

ويُعد الاستثمار في صناعة الألعاب المحلية في المملكة العربية السعودية، أمرًا حيويًّا بالنسبة لشركة ساندسوفت، ويتماشى مع رؤية المملكة 2030م؛ حيث تُعد ألعاب الهاتف المحمول قطاعًا سريع النمو في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يضم 434 مليون لاعب للألعاب المحمولة، يشكلون 15٪ من قاعدة اللاعبين العالميين، ومن المتوقع أن يشهد سوق الألعاب نموًّا بنسبة 10.8٪ هذا العام.