"طالبة ثانوي" بجدة تحصد برونزية معرض جنيف الدولي للاختراعات بدورته الـ49

حصلت الطالبة غلا عبدالرحمن الغامدي من الثانوية 47 التابعة لإدارة تعليم جدة، على الميدالية البرونزية، ضمن مجموعة من المراكز المتقدمة التي حققها الطلاب السعوديون من مختلف مناطق المملكة، في ختام منافسات معرض جنيف الدولي للاختراعات في دورته الـ49، والذي أقيم الأسبوع الماضي بمدينة جنيف.
وشارك في المعرض أكثرُ من ألف اختراع، من 50 دولة حول العالم.
بدورها هنّأت المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي الطالبة غلا على تحقيق هذا الإنجاز الدولي المشرّف، كما قدّمت التهنئة لوزير التعليم يوسف البنيان ولإدارات التعليم على ما حققه طلاب وطالبات المملكة من نتائج متميزة في محفل فوز وتألق للوطن الغالي؛ مشيرة إلى أن هذا الإنجاز تَحقق بعقول وفكر سعودي بفضل الله ثم بما يجده التعليم في وطننا من دعم من قِبَل قيادة رشيدة تخطط وتوجه وتولي الابتكارات والأفكار الإبداعية والإنتاج الفكري جُل اهتمامها، وتدعم الخطة الاستراتيجية الطموحة للتحول الوطني.
وأضافت "اللهيبي" أن قيادتنا الرشيدة -أعزها الله- تؤمن بأن الابتكار وسيلة للتطور والنماء، ومن هذا المنطلق أتاحت الفرصة للطلاب والطالبات بالمشاركة في المحافل والمعارض والمنافسات الدولية؛ من أجل إثبات قدراتهم وإمكاناتهم والتنافس مع أقرانهم من مختلف دول العالم، ليقدموا أفكارهم وابتكاراتهم واختراعاتهم بكل ثقة واقتدار وبشكل مشرّف لفَت الأنظار وحصد الإعجاب.
وقدّمت "اللهيبي" التهاني لأسرة الطالبة "غلا الغامدي" ولمدرستها؛ مثمنة جهود كل مَن كان خلف تحقيق هذا الإنجاز الدولي المشرف.
يُذكر أن طلاب المملكة حققوا 8 ميداليات لمراكز متقدمة بمعرض الاختراعات الدولي، تمثلت في 3 ميداليات ذهبية لكل من الطالبة سارة إبراهيم الشدي- تعليم الرياض، والطالب خالد عبدالعزيز الكعبي- تعليم الشرقية، والطالب عبدالعزيز رجاء الحربي- تعليم القصيم.. إلى جانب ميداليتين فضيتين حققهما كل من الطالب إبراهيم عبدالله الدريس- تعليم الرياض، والطالب باسل عطية الغامدي- تعليم عسير، وثلاث ميداليات برونزية حققتها الطالبة مريم محمد السبيعي- تعليم الأحساء، والطالبة ملك حسن قيسي- تعليم جازان، والطالبة غلا عبـدالرحمن الغامدي- تعليم جدة.