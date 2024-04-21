"طالبة ثانوي" بجدة تحصد برونزية معرض جنيف الدولي للاختراعات بدورته الـ49

بدورها هنّأت المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي الطالبة غلا على تحقيق هذا الإنجاز الدولي المشرّف، كما قدّمت التهنئة لوزير التعليم يوسف البنيان ولإدارات التعليم على ما حققه طلاب وطالبات المملكة من نتائج متميزة في محفل فوز وتألق للوطن الغالي؛ مشيرة إلى أن هذا الإنجاز تَحقق بعقول وفكر سعودي بفضل الله ثم بما يجده التعليم في وطننا من دعم من قِبَل قيادة رشيدة تخطط وتوجه وتولي الابتكارات والأفكار الإبداعية والإنتاج الفكري جُل اهتمامها، وتدعم الخطة الاستراتيجية الطموحة للتحول الوطني.