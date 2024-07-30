"الضمان الصحي" يوضّح حقوق مستفيدي الضمان حول "تكاليف علاج الأسنان"

ولفت إلى أن بداية التغطية التأمينية للسعوديين تكون من تاريخ مباشرته للعمل شاملة فترة التجربة؛ فيما يكون لغير السعوديين من تاريخ انتقال الخدمة أو من تاريخ دخول المملكة؛ على أن يتم ذلك خلال 10 أيام من الدخول.