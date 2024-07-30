"الضمان الصحي" يوضّح حقوق مستفيدي الضمان حول "تكاليف علاج الأسنان"

كشف مجلس الضمان الصحي عن حقوق مستفيدي الضمان الصحي حول " تكاليف علاج الأسنان".
وأوضح الضمان الصحي أن تكاليف علاج الأسنان مغطاة حتى 1200 ريال بحد أقصى بدون نسبة تحمل خلال مدة الوثيقة.
وتابع أن علاج القنوات الجذرية والحالات الطارئة مغطاة حتى 800 ريال بنسبة تحمل 20% خلال مدة الوثيقة.
وأوضح الضمان الصحي أن بداية سريان التغطية التأمينية يكون من التاريخ الذي أصبح فيه العامل والمسؤول عن إعانتهم مؤمّنًا عليه.
ولفت إلى أن بداية التغطية التأمينية للسعوديين تكون من تاريخ مباشرته للعمل شاملة فترة التجربة؛ فيما يكون لغير السعوديين من تاريخ انتقال الخدمة أو من تاريخ دخول المملكة؛ على أن يتم ذلك خلال 10 أيام من الدخول.