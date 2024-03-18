مبادرة ابتكارية من "تويو".. أكبر معرض فني متحرك لدعم ذوي الإعاقة بالتعاون مع جمعية لأجلهم

بمناسبة شهر الخير والعطاء، أعلنت شركة "تويو"، العلامة البارزة في عالم تطبيقات التوصيل السعودية، عن تدشين فعالية فريدة من نوعها بالتعاون مع جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
حيث ستطلق "تويو" معرضا فنيا متحركا، يعد الأول والأكبر من نوعه في المملكة العربية السعودية، لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، متيحًا لهم فرصة عرض مواهبهم الفنية أمام جمهور واسع خلال الشهر الفضيل.
تأتي هذه المبادرة في إطار التزام "تويو" المستمر بمسؤوليتها الاجتماعية وسعيها لإحداث فرق ملموس في حياة الأفراد، وتجسيدا لقيم شهر رمضان المبارك.
وسيتزين أكبر أسطول مركبات توصيل بلوحات فنية رسمها منتسبو جمعية لأجلهم من الأشخاص ذوي الإعاقة ليجوب آلاف الكيلومترات في شوارع المملكة محتفيا بإبداعات ذوي الإعاقة ومعززا من جهود دمجهم في المجتمع.
الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن ناصر بن فرحان آل سعود، الرئيس التنفيذي لجمعية لأجلهم، أثنى على مبادرة "تويو"، مشيرا إلى أنها تدعم جهود الجمعية في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم بما يجعلهم أفرادًا فاعلين فــي المجتمع ودعم قضاياهم وتعزيز جودة حياتهم، مؤكدا أن بهذه المبادرة النوعية لن تبقى إبداعات منتسبي الجمعية حبيسة إطار اللوحات داخل أسوار الجمعية، بل ستجول في كل شارع وحي، وستصل إلى كل عين ذواقة للفن والإبداع، مما سيسهم في تشجيع وتحفيز الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز مهاراتهم ومنحهم الثقة والأمل.
فيما عبّر زياد العجلان، الرئيس التنفيذي لـ"تويو"، عن تقديره وشكره للأمير فيصل بن عبدالرحمن بن ناصر بن فرحان آل سعود ولجمعية لأجلهم نظير جهودهم في رعاية ودعم ذوي الإعاقة، معبرًا عن فخره بإطلاق هذه المبادرة الفريدة من نوعها، ومشيرا إلى أنها التي تعكس جوهر قيم "تويو".
وأوكد العجلان "أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من التزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه جميع فئات المجتمع، وخاصة خلال شهر رمضان، الذي تتجلى فيه قيم التكافل الاجتماعي والخير والعطاء، لنعزز رسالة "تويو" في بناء مجتمع أكثر شمولًا وتكافؤاً"،
وتهدف "تويو" من خلال المعرض المتحرك، إلى لفت الانتباه لإمكانيات وإبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة وتقدير مواهبهم ومهاراتهم وتعزيز مكانتهم ودمجهم في المجتمع، بحسب تصريحات العجلان، الذي بيّن في سياق متصل أن شركة "تويو"، التي تأسست بهدف تسهيل حياة الأفراد من خلال تقديم خدمات توصيل مبتكرة وسريعة، تُظهر مرة أخرى التزامها بالابتكار ليس فقط في مجال الأعمال، ولكن أيضًا في إحداث تأثير اجتماعي إيجابي، فمن خلال تحويل مركبات التوصيل إلى معرض فني متحرك، لا تعزز "تويو" فقط الوعي حول الإعاقة ولكن توفر أيضًا منصة للأشخاص ذوي الإعاقة لعرض مواهبهم وإبداعاتهم أمام جمهور أوسع، مما يسهم في كسر الحواجز وتغيير النظرة المجتمعية نحو الإعاقة.
يشار إلى أن تطبيق "تويو" برز في ظل تزايد الاهتمام بالاقتصاد الرقمي كمثال على المبادرات السعودية الرائدة في مجال توصيل الطلبات، إذ يربط التطبيق المستخدمين والتجار والممثلين في جميع أنحاء المملكة، ويدمج التجارة الإلكترونية واللوجستيات ونظام دردشة كامل في منصة واحدة، مقدمًا تجربة سلسة مدعومة بلوجستيات قوية وتكنولوجيا متطورة، مما يسهم في سرعة التوصيل الفائقة حيث يتم تسليم 86% من الطلبات في أقل من 30 دقيقة.