مبادرة ابتكارية من "تويو".. أكبر معرض فني متحرك لدعم ذوي الإعاقة بالتعاون مع جمعية لأجلهم

وتهدف "تويو" من خلال المعرض المتحرك، إلى لفت الانتباه لإمكانيات وإبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة وتقدير مواهبهم ومهاراتهم وتعزيز مكانتهم ودمجهم في المجتمع، بحسب تصريحات العجلان، الذي بيّن في سياق متصل أن شركة "تويو"، التي تأسست بهدف تسهيل حياة الأفراد من خلال تقديم خدمات توصيل مبتكرة وسريعة، تُظهر مرة أخرى التزامها بالابتكار ليس فقط في مجال الأعمال، ولكن أيضًا في إحداث تأثير اجتماعي إيجابي، فمن خلال تحويل مركبات التوصيل إلى معرض فني متحرك، لا تعزز "تويو" فقط الوعي حول الإعاقة ولكن توفر أيضًا منصة للأشخاص ذوي الإعاقة لعرض مواهبهم وإبداعاتهم أمام جمهور أوسع، مما يسهم في كسر الحواجز وتغيير النظرة المجتمعية نحو الإعاقة.