هل فكّرت في اقتناء نسخة من "مفتاح الكعبة" تحاكي الحقيقي.. إليك الطريقة

تعتبر الهدايا التذكارية أبرز ما يحرص ضيوف الرحمن والزوار لمكة المكرمة، على اقتنائها خاصةً التي ترتبط بالمقدسات، لتبقى ذكرى خالدة عند عودتهم إلى بلدانهم، ومنها تُحفة "مفتاح الكعبة المشرفة" الذي يحاكي المفتاح الحقيقي للكعبة من حيث الشكل، ويبلغ وزنه 250جم، وروعي فيه سهولة حمله يدوياً، وهو مصنوع من مواد وخامات محلية عالية الجودة خفيفة الوزن وغير قابلة للكسر.