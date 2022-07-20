هل فكّرت في اقتناء نسخة من "مفتاح الكعبة" تحاكي الحقيقي.. إليك الطريقة

تعتبر الهدايا التذكارية أبرز ما يحرص ضيوف الرحمن والزوار لمكة المكرمة، على اقتنائها خاصةً التي ترتبط بالمقدسات، لتبقى ذكرى خالدة عند عودتهم إلى بلدانهم، ومنها تُحفة "مفتاح الكعبة المشرفة" الذي يحاكي المفتاح الحقيقي للكعبة من حيث الشكل، ويبلغ وزنه 250جم، وروعي فيه سهولة حمله يدوياً، وهو مصنوع من مواد وخامات محلية عالية الجودة خفيفة الوزن وغير قابلة للكسر.
وتأخذكم "سبق" في هذا التقرير إلى أول مصنع سعودي متخصص في الهدايا التذكارية للحجاج والمعتمرين تحت شعار " صنع في مكة المكرمة.. بأيد سعودية "، ويقف خلفه كوادر وطنية مؤهلة، ويتخذ من " مدن " بحي العمرة مقراً له، ويحمل اسم " دارات العلا للصناعة ".
ويهدف المشروع إلى المساهمة في تجسيد رؤية المملكة 2030 وتفعيل الخطة الإستراتيجية لتنمية منطقة مكة المكرمة من خلال تنمية مستدامة والخروج بمنتجات وطنية تُقدم لزوار الحرمين الشريفين ذات طابع عالمي يليق بمكانة الوطن الغالي، وإثراء المحتوى المحلي في قطاع الصناعات، والخروج بهدايا تذكارية تحمل الهوية السعودية تصميماً وتصنيعاً وإخراجاً وطنياً، إلى جانب الرسالة الثقافية التي تخاطب وجدان الشعوب الإسلامية.
وجاءت فكرة المشروع "صنع في مكة المكرمة.. بأيد سعودية" على ضوء النجاح الكبير الذي حققته فعاليات "ملتقى ومعرض مكيات السنوي" خلال الأعوام الماضية منذ عام 1431هـ وحتى 1435هـ من روائع وإبداعات شباب وفتيات مكة المكرمة والأسر الحرفية المنتجة.