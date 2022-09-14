دوّار حي الفاخرية الدمام.. حوادث يومية ومطالبات عدة وحلول مقترحة من الأهالي للجهات المعنية

قدّم أهالي حي الفاخرية الشعلة بعض الحلول المقترحة لحل أزمة دوار الحوادث، وهو الاسم الذي أطلقه الأهالي على دوار الحي بمدينة الدمام لكثرة الحوادث التي يتسبّب فيها نتيجة الازدحام الشديد اليومي.
ورفع المتضرّرون عشرات وربما مئات البلاغات للجهات المعنية ومنها أمانة المنطقة الشرقية ومرور الشرقية لإيجاد حل سريع تفاديا للازدحام ولكن دون جدوى.
ولفت الأهالي، إلى أن أحد مسبّبات هذا الازدحام هو أن حي الشعلة بمدينة الدمام لا يوجد فيه سوى مدخل ومخرج واحد للحي الذي يسكنه مئات الآلاف من السكان ورغم وعود أمانة الشرقية والمجلس البلدي إلا أن الوضع مازال كما هو عليه وينتج عن ذلك ازدحام كبير بشكل يومي في دوار الحي الذي يعد مدخل ومخرج الحي وعشرات الحوادث فيه.
وخلال العام الماضي، أغلق مرور المنطقة الشرقية جزءاً من هذا الدوار لمنع الالتفاف الكامل وكان يعد حلاً لتخفيف الازدحام والحوادث، لتعاود هذا العام بفتح الدوار كاملاً لتعود الحوادث من جديد.
وقال الأهالي: حي الفاخرية الشعلة في تطور مستمر ويعد من الأحياء الغالية وسيشهد نمو اقتصادي وتجاري ويعد طريق الأمير متعب، وهو أحدى الطرق الرئيسة الشريانية الذي يربط بين طريق الجبيل الظهران السريع وطريق أبو حدرية الدولي مازال مهملاً، ويحتاج إلى تطوير وسفلتة وإعادة تهيئة، خاصة أن المواقع والمطاعم والمقاهي العالمية تقع على هذا الطريق، فلابد من الاهتمام فيه، إضافة إلى تأخر دخول المياه المحلاة التي أخذت وعود كثيرة من شركة المياه الوطنية، ولكن مع الأسف الحي مازال يستخدم المياه المالحة.
ووضع أهالي حي الفاخرية الشعلة بعض الحلول المقترحة لحل أزمة دوار الحوادث مطالبين جميع الجهات المعنية التي وعدت بتطوير الخدمات للحي بتنفيذ وعودها والتي تعد حقاً من حقوقهم وإنقاذ أهالي الحي بداية من دوار الحوادث بإغلاقه جزئياً ومنع الالتفاف الكامل عليه وسرعة إنجاز مداخل الحي ومخارجه الذي وعدت بتنفيذه أمانة الشرقية.
وكانت أمانة المنطقة الشرقية وقبل عامين وتحديداً في شهر 10 عام 2020، أكدت على لسان أمينها المهندس فهد الجبير، بأنه تمّت دراسة حلول ربط أحياء الفيصلية بالفاخرية عن طريق عدد ٤ تقاطعات، وتم الانتهاء من التنسيقات مع أغلب الخدمات الموجودة.
وأشار الى أن الأمانة تقوم حالياً بإنشاء حديقة في حي الشعلة، كما سيتم إنشاء حديقتين وممشى تفاعلي بداية عام 2021 ضمن الخطط المستقبلية المجدولة.