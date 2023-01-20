الأحد القادم.. انطلاق معرض الرياض للفضاء في واحة الملك سلمان للعلوم

وأكد المهندس خالد الهزاني أن علوم الفضاء تعد من أهم العلوم التي تجذب أعداداً كبيرة من المهتمين من شرائح عمرية مختلفة، وفي مقدمتها جيل الشباب، لذا جاءت النسخة الأولى من المعرض لتمنح أبنائنا وكافة الزوار، الفرصة للتعرف عن قرب على علوم الفضاء، واكتشاف ما يتضمنه المعرض من فعاليات وأنشطة تتناسب مع كافة الفئات العمرية، والقيام بتجارب تعليمية عبر طرق ترفيهية ثرية بالمعلومات في هذا المجال، بما يسهم في استكشاف مواهب جديدة في هذا العلم العريق، وبما يواكب تطلعات المملكة في تحقيق الريادة العلمية في مجال علوم الفضاء.