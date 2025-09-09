"السليمان": الوطنية مفهوم ومشاعر سامية للجميع.. أما الشركات ومشاكلها فتحكمها القوانين

يحذر الكاتب خالد السليمان من استغلال المشاعر الوطنية في ساحة الصراع بين الشركات، مؤكداً ضرورة "حماية العاطفة الوطنية السامية من الابتذال في صراع الشركات". ويؤكد أنه لا يجوز تبرير أخطاء الشركات السعودية أو استهدافها باسم الوطنية، مشدداً: "كما أنني ضد توظيف الوطنية في استهداف الشركات السعودية، فإنني أيضاً ضد توظيفها في حماية أخطائها وتجاوزاتها أو أخطاء ملاكها".
ويشير السليمان إلى أن القوانين والأنظمة التجارية والعمالية هي الحكم الفصل في معالجة تجاوزات الشركات، وليست المشاعر الجمعية أو حملات العاطفة، موضحاً: "هناك أنظمة وقوانين تجارية وعمالية تنظم تعاملات وإجراءات جميع الشركات، وهي الفيصل في معالجة أي أخطاء أو تجاوزات".
وينتقد الكاتب استغلال الوطنية في تقييم أداء الشركات، قائلاً: "استغلال المشاعر الوطنية، سواء في محاكمة الأخطاء أو تبريرها، يُعد اعتداءً على مفهوم الوطنية وقيمتها". ويقارن بين حماية الرموز الوطنية كالعلم والشعار، وضرورة حماية الشعور الوطني من الانزلاق نحو الاستهلاك التجاري والابتذال.
ويشدد على أن الوطنية هي ما يجمع المواطنين حول المصالح الكبرى، "ولا يجوز السماح بابتذالها". ويؤكد أن القانون هو "الميزان الضابط لانتظام المجتمع واستقراره".
ويختم السليمان بقوله: "من يخطئ في ممارسة أنشطته التجارية عليه أن يتحمّل مسؤولية خطئه دون أن يتمترس خلف الوطنية... الوطنية قيمة سامية، لا يجوز تحويلها إلى أداة لتصفية الحسابات أو حماية التجاوزات".