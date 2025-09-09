"السليمان": الوطنية مفهوم ومشاعر سامية للجميع.. أما الشركات ومشاكلها فتحكمها القوانين

يحذر الكاتب خالد السليمان من استغلال المشاعر الوطنية في ساحة الصراع بين الشركات، مؤكداً ضرورة "حماية العاطفة الوطنية السامية من الابتذال في صراع الشركات". ويؤكد أنه لا يجوز تبرير أخطاء الشركات السعودية أو استهدافها باسم الوطنية، مشدداً: "كما أنني ضد توظيف الوطنية في استهداف الشركات السعودية، فإنني أيضاً ضد توظيفها في حماية أخطائها وتجاوزاتها أو أخطاء ملاكها".