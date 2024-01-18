مجموعة stc أعلى سمة تجارية قيمةً في قطاع الاتصالات على مستوى الشرق الأوسط بـ 13.9 مليار دولار

كما سلط التقرير الضوء على الأداء المتميز للمجموعة، التي شهدت نمواً لافتاً في قيمة السمة التجارية بنسبة 12% لتصل إلى 13.9 مليار دولار أمريكي. كما حلّت المجموعة في المرتبة 149 ضمن قائمة أعلى 500 سمة تجارية قيمةً في العالم، وهو إنجاز يُسجل للمجموعة باعتبارها أول سمة تجارية استهلاكية في منطقة الشرق الأوسط تدخل قائمة أفضل 150 سمة تجارية عالمياً. وتُظهر هذه النتائج تقدماً ملحوظاً للمجموعة مقارنةً بالعام الماضي، حيث نجحت stc بالتقدم 10 مراكز، بزيادة عن مركزها السابق عند 159 في عام 2023.