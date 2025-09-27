أمير الشرقية يُدشّن ويضع حجر الأساس غدًا لـ 122 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 28.8 مليار ريال

يدشّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية غدًا، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، (122) مشروعًا بيئيًا ومائيًا وزراعيًا بتكلفة إجمالية تتجاوز (28.8) مليار ريال، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المائية والبيئية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.