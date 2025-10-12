عملية ناجحة بتقنية الروبوت تنهي معاناة مريضة من آلام الركبة في مستشفى الدرعية العام

تمكن الفريق الطبي في مستشفى الدرعية، عضو تجمع الرياض الصحي الثالث، من إجراء عملية ناجحة لاستبدال مفصل الركبة اليسرى بتقنية الروبوت، بقيادة الطبيب الزائر د. فوزي الجاسر، بروفيسور جراحة العظام واستشاري تبديل المفاصل والأورام.
وكانت المريضة تعاني من احتكاك شديد وانحراف في مفصل الركبة اليسرى تسبب في عدم القدرة على الحركة وثني الركبة، مع آلام حادة حتى مع استخدام المسكنات وتمارين تقوية العضلات.
وبعد التقييم الدقيق، أُجريت العملية باستخدام الروبوت الجراحي لإزالة الاحتكاك وتعديل الانحراف وتركيب المفصل بالتقنية الحديثة، مما أسهم في تخفيف الألم واستعادة القدرة على الحركة وثني الركبة بشكل طبيعي.
ويأتي هذا النجاح ضمن جهود مستشفى الدرعية ومركز التميز لجراحات المفاصل الصناعية بتقنية الروبوت في توظيف أحدث التقنيات الطبية لرفع جودة الخدمات المقدمة وتحسين حياة المرضى، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع الصحي وتعزيز جودة الحياة للمرضى.