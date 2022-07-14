"العتيبي": خدمة ضيوف الرحمن وسام شرف وتكريم عظيم للجميع

قالت الدكتورة مرام بنت عبدالمحسن العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الخدمات الصحية المساندة بوزارة الصحة: إن خدمة ضيوف الرحمن وسام وشرف عظيم، والحمد لله الذي شرفني وأعانني في وزارة الصحة على خدمتهم وتسهيل حجهم بسلام_آمنين.
وأضافت "العتيبي" عبر حسابها بـ"تويتر" بعد إعلان نجاح موسم الحج لهذا العام أن الجهود المبذولة في التخطيط للموسم كانت السبب في نجاحه وأداء الحجاج لنسكهم بسهولة ويسر.
جدير بالذكر أن الدكتورة "مرام" أحد أبرز الكفاءات الوطنية، وشغلت العديد من المناصب، وهي الآن تشغل منصب الرئيس التنفيذي لمركز الخدمات الصحية المساندة بوزارة الصحة.