"العتيبي": خدمة ضيوف الرحمن وسام شرف وتكريم عظيم للجميع

جدير بالذكر أن الدكتورة "مرام" أحد أبرز الكفاءات الوطنية، وشغلت العديد من المناصب، وهي الآن تشغل منصب الرئيس التنفيذي لمركز الخدمات الصحية المساندة بوزارة الصحة.