"الغذاء والدواء": لغة برايل على عبوات الأدوية لضمان سلامة استخدام الدواء

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء الدليل الإرشادي لمتطلبات طباعة معلومات العبوة الخارجية والنشرة الداخلية بطريقة "برايل" للمستحضرات الصيدلانية البشرية.
جاء ذلك لرفع مستوى الوعي الدوائي للمكفوفين أو ضعاف البصر مما يؤدي إلى معرفة اسم الدواء والمعلومات العامة عن الادعاءات وطريقة الاستخدام والأعراض الجانبية، بالتالي ضمان سلامة استخدام الدواء.
وأوضحت "الغذاء والدواء" أن إصدار الدليل يأتي ضمن سعي الهيئة لتطوير الآليات لتتناسب مع جميع احتياجات أفراد المجتمع ورفع مستوى الوعي الدوائي للمكفوفين وضعاف البصر، وتساعد خدمة لغة برايل على عبوات الأدوية في معرفتهم باسم الدواء والمعلومات العامة عن الادعاءات وطريقة الاستخدام والأعراض الجانبية لضمان سلامة استخدام الدواء.
يشار إلى أن الهيئة نشرت هذا التنظيم في منصة استطلاع التابع للمركز الوطني للتنافسية بهدف تمكين الأفراد والقطاع الخاص لإبداء المرئيات على المشروع.