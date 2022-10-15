"الغذاء والدواء": لغة برايل على عبوات الأدوية لضمان سلامة استخدام الدواء

وأوضحت "الغذاء والدواء" أن إصدار الدليل يأتي ضمن سعي الهيئة لتطوير الآليات لتتناسب مع جميع احتياجات أفراد المجتمع ورفع مستوى الوعي الدوائي للمكفوفين وضعاف البصر، وتساعد خدمة لغة برايل على عبوات الأدوية في معرفتهم باسم الدواء والمعلومات العامة عن الادعاءات وطريقة الاستخدام والأعراض الجانبية لضمان سلامة استخدام الدواء.