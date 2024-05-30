قبل مئات السنين.. قوافل الحجاج من بلاد الشام والعراق اعتمدت على جبل "أم وعال"

ويقع جبل "أم وعال" في شرق محافظة طريف 25 كيلومترًا، ويعد معلمًا تاريخيًا يحاكي قصص البادية التي سكنت بالقرب منه، وتروى وتحكى العديد من القصص حوله؛ ومن أبرزها كما يرويها كبار السن "أشريلك من سوق أم وعال" تقال للصغار لتهدئتهم عند البكاء، واشتهر الجبل بقيعان المياه "الخباري" التي تنتشر حوله والمناطق الرعوية تكثر فيها الأعشاب في فصل الربيع، وقد كان يستوطنها سنويًا عدد كبير من القبائل العربية؛ وذلك لرعي ماشيتهم من الأغنام والإبل فيها، والسكن بقرب تجمع مياه الأمطار التي تتكون في الخباري التي ينهل البدو وماشيتهم منها.