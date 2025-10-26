المركز الوطني للمسؤولية والدراسات يطلق "بنك المسؤولية الاجتماعية" لاحتضان الأندية الطلابية ودعم الابتكار

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمسؤولية والدراسات إبراهيم المعطش أن المركز يسعى إلى تحويل الأفكار النوعية إلى مشاريع واقعية بعيدة عن النمطية، مشيرًا إلى أن المركز يمتلك خبرة رائدة تجعله من أبرز الجهات القيادية في تطوير مبادرات المسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع مختلف القطاعات.