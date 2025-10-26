المركز الوطني للمسؤولية والدراسات يطلق "بنك المسؤولية الاجتماعية" لاحتضان الأندية الطلابية ودعم الابتكار

أطلق المركز الوطني للمسؤولية والدراسات مبادرة نوعية جديدة تحت اسم "بنك المسؤولية الاجتماعية"، تهدف إلى دعم وتبني الأفكار المبتكرة في مجال المسؤولية الاجتماعية، خصوصًا للأندية الطلابية الجامعية والجهات الناشئة المهتمة بهذا المجال.
ويعدّ البنك حاضنة للأفكار النوعية والإبداعية التي تسهم في خدمة المجتمع وحل التحديات الاجتماعية أو تضيف قيمة جديدة للمسؤولية الاجتماعية. كما يهدف إلى دعم المشاريع التنموية التي تخدم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال حلول مبتكرة تسهم في رفع جودة الحياة، وتعزيز ثقافة العطاء والتكافل بين أفراد المجتمع ومؤسساته.
ويسعى البنك إلى تمكين رواد الأعمال الاجتماعيين والمبادرين الشباب، خصوصًا من طلاب وطالبات الجامعات السعودية، عبر إطار تنظيمي يضمن تنفيذ أفكارهم بصورة احترافية ومستدامة، إضافةً إلى بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث لدعم المبادرات ذات الأثر الاجتماعي الإيجابي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمسؤولية والدراسات إبراهيم المعطش أن المركز يسعى إلى تحويل الأفكار النوعية إلى مشاريع واقعية بعيدة عن النمطية، مشيرًا إلى أن المركز يمتلك خبرة رائدة تجعله من أبرز الجهات القيادية في تطوير مبادرات المسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع مختلف القطاعات.
وأضاف المعطش أن "بنك المسؤولية الاجتماعية" سيكون حاضنة للأندية الطلابية، تقدم خدمات الاستشارات والتدريب والتجهيزات التنفيذية، وصولًا إلى الدعم المادي من خلال الشركاء الداعمين. وأوضح أن البنك سيوقع خلال الأيام المقبلة أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الجهات المستفيدة، ويطلق خلال العام الدراسي الحالي 6 هاكاثونات و10 مبادرات نوعية.
واختتم المعطش بتأكيده أن المسؤولية الاجتماعية في المملكة ليست حكرًا على جهة واحدة، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب الإبداع والابتكار المستمر، مشيدًا بقدرات الجيل الجديد الذي يمتلك طاقة هائلة وأفكارًا واعدة تستحق الدعم والتمكين.