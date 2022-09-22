ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس أوكرانيا

من جهته أكد سمو ولي العهد حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها، مؤكدًا استعداد المملكة لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف.