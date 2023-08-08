مزرعة إسبانية تخوض مزاد إنتاج الصقور بـ"تبع جير" فائز بسباقات دولية

حضرت مزرعة "مبروك فالكون" الإسبانية بأفضل إنتاجاتها من الصقور، في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بنسخته الثالثة، الذي ينظّمه نادي الصقور السعودي بمقرّه في ملهم "شمال مدينة الرياض"، ويستمرّ حتى 25 من أغسطس الجاري؛ حيث قرّر مالك المزرعة عرض صقر من "تبع جير" فاز بسباقات دولية، كان آخرها في أبوظبي، بالمزاد في الأيام المقبلة.