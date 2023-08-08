مزرعة إسبانية تخوض مزاد إنتاج الصقور بـ"تبع جير" فائز بسباقات دولية

حضرت مزرعة "مبروك فالكون" الإسبانية بأفضل إنتاجاتها من الصقور، في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بنسخته الثالثة، الذي ينظّمه نادي الصقور السعودي بمقرّه في ملهم "شمال مدينة الرياض"، ويستمرّ حتى 25 من أغسطس الجاري؛ حيث قرّر مالك المزرعة عرض صقر من "تبع جير" فاز بسباقات دولية، كان آخرها في أبوظبي، بالمزاد في الأيام المقبلة.
وقال المشرف على مزرعة مبروك فالكون، الإسباني ألفيرد: النسخة الثالثة للمزاد متميزة جدًّا، وذلك بعد إتاحة النادي عرض الصقور في أجنحة مخصّصة، وفصلها عن المعرض والمسابقات، وهذا كان له أثر إيجابي في جذب هواة تربية السلالات المعدّة للسباقات، ونشيد بالدعم اللوجستي والتسويقي لهذا العام.
وأوضح أن مزرعته تشارك في هذه النسخة بـ12 صقرًا من نوع تبع جير وجير شاهين؛ حيث باع منها أربعة خلال الأيام الثلاثة الماضية، ويعرض في المزاد أحد أفضل الصقور المنتجة لديه والحاصل على جائزة دولية في أحد السباقات المقامة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وبيّن "ألفيرد" أنه لمس رغبة الصقارين السعوديين بامتلاك أفضل الأنواع المنتجة للسباقات، وحرصهم على معرفة أدقّ تفاصيل الصقور المعروضة، سواء في الوزن أو الطول والريش، وغيرها من المواصفات.
وأفاد بأن والده أول من أسّس مزرعة إنتاج صقور في إسبانيا، بفضل خبرته التي تخطّت 35 عامًا في الصقارة بالسعودية ودول الخليج، مبديًا إعجابَه باهتمام السعوديين بهذه الهواية العائدة إلى موروثهم الثقافي.
ويوفّر المزادُ الدولي لمزارع إنتاج الصقور، بنسخته الثالثة، سوقًا موثوقة للصقّارين والمهتمّين بامتلاك وتربية نخبة السلالات، وكذلك منتجو الصقور، وأسهم في المحافظة على تراث وتقاليد الصقارة، ويعزّزها على مستوى المملكة، كما يدعم مزارع الإنتاج؛ سعيًا إلى تعزيز مكانة المملكة؛ كونها وجهةً عالمية للصقور والصقارين.