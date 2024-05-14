بمشاركة 22 دولة عربية.. انطلاق اجتماع المجلس التنفيذي لـ"لألكسو" برئاسة المملكة العربية السعودية في جدة

وخلال افتتاح الاجتماع ألقى رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو" الأستاذ هاني بن مقبل المقبل كلمة نقل فيها إلى المشاركين تحيات سمو وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، مشيراً إلى أن الاجتماع الحالي ينعقد في ظروف استثنائية ومؤلمة يعيشها الأشقاء الفلسطينيين، ومؤكداً في ذات الوقت أن المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" يدين ويرفض رفضا قاطعا الحرب الشعواء التي راح ضحاياها آلاف من المدنيين الأطفال والنساء والشيوخ، ودمرت فيها المستشفيات ودور العبادة والبنى التحتية والمدارس والمؤسسات التعليمية والثقافية، لافتا إلى أن المجلس يؤكد المجلس التنفيذي رفضه القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القصري لسكان غزة.