الخبر.. انطلاق أولى جولات الامتياز التجاري بمشاركة الجهات الداعمة والممكنة للقطاع التجاري

من جانبها ستقدم "منشآت" 10 ورش عمل متخصصة بمساهمة عددٍ من الجهات الممكنة التي منها: المركز السعودي للأعمال، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عددٍ من قصص النجاح وجلسات استشارية وإرشادية للتعريف بالامتياز التجاري، التي تهدف إلى تحفيز التوسع والاستثمار عبر نموذج عمل الامتياز التجاري، إلى جانب استضافة 40 علامة تجارية مانحة لعرض فرصها الاستثمارية حول المملكة.