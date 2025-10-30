رئيس "الغذاء والدواء" يُدشّن الشبكة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الطبية في الحمل والرضاعة

دشّن رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، الشبكة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الطبية في الحمل والرضاعة، ذلك على هامش مشاركة الهيئة في الملتقى الصحي العالمي المقام في الرياض خلال الفترة من 27 حتى 30 أكتوبر من العام الحالي، بمشاركة أكثر من (2000) جهة من مختلف دول العالم.