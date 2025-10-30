رئيس "الغذاء والدواء" يُدشّن الشبكة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الطبية في الحمل والرضاعة

دشّن رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، الشبكة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الطبية في الحمل والرضاعة، ذلك على هامش مشاركة الهيئة في الملتقى الصحي العالمي المقام في الرياض خلال الفترة من 27 حتى 30 أكتوبر من العام الحالي، بمشاركة أكثر من (2000) جهة من مختلف دول العالم.
وتسعى الشبكة إلى أن تكون المصدر الأكبر والأكثر شمولًا للبيانات في مجال تقييم سلامة استخدام الأدوية والمنتجات الصحية أثناء فترة الحمل والرضاعة في المملكة، إذ تمكنت من دمج ما يقارب (267,500) سجلٍ للحوامل وربط (112,000) سجلٍ للأمهات والأطفال حديثي الولادة استنادًا إلى السجلات الصحية للمستشفيات المشاركة.
وتهدف الهيئة إلى توسيع نطاق الشبكة لتشمل عددًا أكبر من الجهات الصحية في القطاعين العام والخاص لتوفير بيانات ضخمة وموثوقة، وذلك تأكيدًا على جهود الهيئة لتعزيز مكانة القطاع الصحي وترسيخ اسم المملكة كدولة رائدة في مجال سلامة الحوامل والرضع، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية المملكة 2030.