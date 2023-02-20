أمير الشمالية يشكر القيادة بمناسبة إعلان ولي العهد تأسيس مكتب استراتيجي لتطوير المنطقة

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستكون نقلة نوعية واقتصادية مهمة لمنطقة الحدود الشمالية, وخطوة أولى مهمة ليكون المكتب الاستراتيجي نواة لتأسيس هيئة تطوير في المنطقة التي تحتضن مخزونًا ضخمًا من الفوسفات بما يعادل 7% من مخزون الفوسفات العالمي، والغاز الطبيعي - خاصة في جذب الاستثمارات ودعم التنمية المستدامة وتوطين الوظائف لأبناء المنطقة وتنميتها والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تميز الحدود الشمالية، واستثمار المكونات الطبيعية والسياحية والتراثية التاريخية التي تزخر بها المنطقة التي تعود إلى عصور ما قبل الإسلام مثل الأساسات الجدارية لقصر دوقرة، والمواقع الأثرية في لينة، وكذلك في لوقة وقرية زبالا التاريخية، بجانب كونها موقعًا حدوديًا استراتيجيًا وإحدى بوابات المملكة الشمالية.