خطيب الحرم المكي: الوقف من أفضل الخير فهو أصل قائم وأجر دائم

وأوضح أن الأوقاف كانت من أولى اهتمامات النبي صلى الله عليه وسلم، ففي أول أيام هجرته إلى المدينة المنورة، أمر ببناء مسجده، في الموضع الذي بركت فيه ناقته، فكان بناء مسجد قباء والمسجد النبوي، أول وقف عملي، بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، وكان يحث أصحابه على الصدقة الجارية، فلما قدِم للمدينة، لم يكن بها ماء يُستعذب غير بئر رومة، فقال صلى الله عليه وسلم: "من يشتري بئر رومة، فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين، بخير له منها في الجنة؟"، فاشتراها عثمان رضي الله عنه من صلب ماله، فجعل دلوه فيها مع دلاء المسلمين، فكانوا رضي الله عنهم، يحرصون على أن يوقفوا أنفَس أموالهم، وأحبها إليهم، فلما نزلت: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}، وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء، -وبيرحاء: حديقة كانت أمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها، ويستظل بها، ويشرب من مائها- قال أبو طلحة رضي الله عنه: فهي لله ولرسوله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بخ يا أبا طلحة، ذلك مال رابح، قبلناه منك، ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين"، فالآية حثت على الإنفاق من المحبوب، ولكن أبا طلحة رضي الله عنه ترقى إلى أنفاق أحب المحبوب، فشكر له النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وأمره أن يخص بها أهله، وهذا الفاروق عمر رضي الله عنه، أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أصبت أرضًا لم أصب مالًا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"، فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل.