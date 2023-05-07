محليات

القبض على 25 مخالفاً لنظام أمن الحدود حاولوا تهريب 375 كيلوجراماً من القات بجازان

جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص
القبض على 25 مخالفاً لنظام أمن الحدود حاولوا تهريب 375 كيلوجراماً من القات بجازان
واس
واس

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (25) مخالفًا لنظام أمن الحدود، (24) من الجنسية اليمنية، ومخالف من الجنسية الإثيوبية، لمحاولتهم تهريب (375) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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