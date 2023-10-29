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بالفيديو.. أمير الرياض يُعرب عن سعادته عند رؤيته أحد أبناء "إنسان" المتزوجين مع طفلته
قال: شيء جميل أن أراهم بهذه الألفة والمحبة.. وهذا هو المنهج الواضح للجمعية
أعرب أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عن سروره عندما رأى أحد أبناء إنسان المتزوجين السابقين وهو يحتضن ابنته الصغيرة، ويقدم شكره لأمير الرياض رئيس مجلس إدارة جمعية إنسان وللجمعية ومنسوبيها على كل ما يقدمونه من رعاية واهتمام بأبناء الجمعية ومتابعة أحوالهم ليستئذن بعدها للسلام عليه.
حيث قال أمير الرياض في تصريح لـ"سبق": "سعدت وأنا أرى هذا المشهد وهذا شيء جميل أن أراهم بهذه الألفة والمحبة وهذا الشكل وهذا هو المنهج الواضح لهذه الجمعية التي ندعم خطواتها".
كان ذلك خلال حفل جمعية إنسان الليلة بزواج 100 من أبنائها.