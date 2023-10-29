بالفيديو.. أمير الرياض يُعرب عن سعادته عند رؤيته أحد أبناء "إنسان" المتزوجين مع طفلته

أعرب أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عن سروره عندما رأى أحد أبناء إنسان المتزوجين السابقين وهو يحتضن ابنته الصغيرة، ويقدم شكره لأمير الرياض رئيس مجلس إدارة جمعية إنسان وللجمعية ومنسوبيها على كل ما يقدمونه من رعاية واهتمام بأبناء الجمعية ومتابعة أحوالهم ليستئذن بعدها للسلام عليه.