"الجبير" يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع المبعوث الأوروبي للسلام بالشرق الأوسط

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء، المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط السيد سفين كوبمانز، وذلك خلال الزيارة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء، مناقشة أوجه تطوير التعاون المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها ودعم سائر الجهود لوقف تصعيد العمليات العسكرية وتأمين ممرات للمساعدات الإنسانية والطبية اللازمة، مع التشديد على موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية والداعي لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا خالد الجندان، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي والجمعية الأوروبية للطاقة الذرية هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع.