"الجبير" يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع المبعوث الأوروبي للسلام بالشرق الأوسط

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء، مناقشة أوجه تطوير التعاون المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها ودعم سائر الجهود لوقف تصعيد العمليات العسكرية وتأمين ممرات للمساعدات الإنسانية والطبية اللازمة، مع التشديد على موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية والداعي لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين.