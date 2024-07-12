النائب العام: جائزة التميز النيابي خطوة نوعية نحو ترسيخ ثقافة الإبداع في العمل القضائي

وأكّد النائب العام أن الجائزة تهدف إلى تعزيز بيئة عمل تنافسية داخل النيابة العامة؛ مما يسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي والالتزام المهني، مبينًا أن هذه الجائزة تعدّ خطوة نوعية نحو ترسيخ ثقافة التميز والإبداع في العمل القضائي، من خلال اعتماد معايير تقييم دقيقة وموضوعية، تركز على مؤشرات الأداء والالتزام الوظيفي.