"كفاءة" يُطلق مبادرة استبدال أجهزة التكييف القديمة "الشباك"

وتسهم المبادرة في ترشيد استهلاك الطاقة بالمنازل من خلال تحفيز المواطنين على إبدال مكيفات الشباك القديمة بمكيفات جديدة ذات استهلاك أقل وبمبلغ محفز قيمته 1000 ريال يتم خصمه من قيمة المكيف الجديد، إضافة إلى تقديم خدمة التوصيل والتركيب مجاناً، حيث تتم عملية الاستفادة بشكل مبسط من خلال التوجه إلى متاجر بيع الأجهزة الكهربائية المشاركة في المبادرة؛ والشراء بشكل مباشر أو من خلال الطلب إلكترونياً من مواقع المتاجر المشاركة.