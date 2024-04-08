"الحارثي" يكرم الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقتي إذاعة القرآن الكريم ونداء الإسلام

ومن جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية "خيركم" بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي أن إذاعة القرآن الكريم حملت على عاتقها نشر كتاب الله وتعليمه وخدمة المسلمين في كل مكان، وهي الرسالة ذاتها التي حملتها هذه البلاد منذ عهد المؤسس -طيّب الله ثراه - وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- شاكراً ومقدراً جهودهم في إنجاح المسابقة، ودعا المولى أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، فيما بين أن الجمعية خلال شهر رمضان حققت عدداً من الإنجازات على مستوى المنطقة والوطن متمثلة بتتويج (6) من طالبات الجمعية بالمراكز الأولى في مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن وتلاوته على مستوى المملكة، وحصد طلاب وطالبات خيركم للمراكز الأولى بالتتويج بـ 12 مقعداً من أصل 16 مقعداً في المسابقة القرآنية التي نظمتها جامعة جدة مطلع الشهر الكريم مشيراً أن ذلك بفضل الله ثم بجهود العاملين في الجمعية.