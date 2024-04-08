"الحارثي" يكرم الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقتي إذاعة القرآن الكريم ونداء الإسلام

كرّم الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي الفائزين في مسابقة اقرأ وارتق في موسمها العاشر والتي تنظمها إذاعة نداء الإسلام وتهدف للعناية بالحفظ والتجويد والترتيل بين المتنافسين.
وتفصيلاً، أوضح مدير عام الإذاعة هاني بن نافع السلمي أن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ أكثر من 5 آلاف متسابق من 35 دولة حول العالم، ومجموع جوائزها 115 ألف ريال، فيما كانت مراحل المسابقة مقسمة على 3 مراحل، اختتمت بإعلان 10 فائزين، مشيراً إلى أن الإذاعة اختارت نخبة من محاضري القراءات العشر في رابطة العالم الإسلامي في عضوية لجنة التحكيم.
وفي سياق متصل، كرّم الحارثي اليوم الفائزين في برنامج المهرة في موسمه التاسع والذي تنظمه جمعية "خيركم" لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه ويبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم منذ غرة شهر رمضان المبارك و أبرزت المسابقة النماذج القرآنية المتميزة، وذوي الصوت الشجي في مختلف مناطق المملكة وتُنظمها الجمعية.
وحصل على المركز الأول لهذا العام عصام محمد الأحوس من جازان بجائزة قدرها 50 ألف ريال، فيما فاز بالمركز الثاني محمد عبد الفتاح محمد من الرياض بـ 40 ألف ريال، وذهبت 25 ألف ريال للفائز بالمركز الثالث محمد إبراهيم الفقيه من جدة، فيما حصل صاحب المركز الرابع عبدالصمد علي القباطي من أبها على جائزة مالية قدرها 20 ألف ريال ، وحصل صاحب المركز الخامس محمود محمد طمان من أبها على 15 ألف ريال، والسادس عبدالوهاب عمر فائز من المدينة وحصل على 10 آلاف ريال، فيما جاء بالمركز السابع عيسى محمد ناصر خان من المدينة وحصل على جائزة وقدرها 5 آلاف ريال.
ومن جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية "خيركم" بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي أن إذاعة القرآن الكريم حملت على عاتقها نشر كتاب الله وتعليمه وخدمة المسلمين في كل مكان، وهي الرسالة ذاتها التي حملتها هذه البلاد منذ عهد المؤسس -طيّب الله ثراه - وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- شاكراً ومقدراً جهودهم في إنجاح المسابقة، ودعا المولى أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، فيما بين أن الجمعية خلال شهر رمضان حققت عدداً من الإنجازات على مستوى المنطقة والوطن متمثلة بتتويج (6) من طالبات الجمعية بالمراكز الأولى في مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن وتلاوته على مستوى المملكة، وحصد طلاب وطالبات خيركم للمراكز الأولى بالتتويج بـ 12 مقعداً من أصل 16 مقعداً في المسابقة القرآنية التي نظمتها جامعة جدة مطلع الشهر الكريم مشيراً أن ذلك بفضل الله ثم بجهود العاملين في الجمعية.
وذكر المهندس "حنفي" أن مسابقة "المهرة" القرآنية التي انطلقت مع بداية الشهر الفضيل حَظِيت بمتابعة كبيرة و إشادات واسعة من مختلف العالم الإسلامي، كما هنأ جميع المشاركين بالمسابقة كونهم كانوا بصحبة القرآن طيلة الشهر وتنافسوا خير منافسة.
وبلغ مجموع جوائز هذا العام أكثر من ربع مليون ريال، وكل عام يتم تحديث فقرات البرنامج وتتنوع جوائزه لتحفيز الجميع على تلاوة وحفظ كتاب الله، وحظيت نسخة هذا العام بمتابعة البث المرئي بأكثر من 15 مليون مشاهد.