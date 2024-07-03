"جائزة الأمير محمد بن فهد" للأداء الخيري بالوطن العربي تُعلن أسماءَ الفائزين بنسختها الثالثة

وأضاف "الأنصاري": "الجائزة تواصل نجاحها وانتشارها في الدول العربية للموسم الثالث، ويشير إلى ذلك التنوع في جنسيات الفائزين الذين يمثلون 17 دولة عربية، وهذا يؤكّد تحقيق توجهات رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، الذي كان حريصًا على تنظيم هذه الجائزة؛ تشجيعًا منه على الأعمال الخيرية، ليس في السعودية فحسب، وإنما على مستوى الوطن العربي، وتواصل تحقيق الأهداف والتطلعات في تعزيز العمل الخيري في البلدان العربية".

وقدم الدكتورُ "الأنصاري" الشكرَ والتقدير للأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز على إطلاقه هذه الفكرة، ودعمه لها إلى أن أصبحت واقعًا ملموسًا على أرض الواقع، كما شكر سمو رئيس اللجنة التنفيذية للمؤسسة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز على متابعته لخطط المؤسسة وفعالياتها.