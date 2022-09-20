"مدن" تنشئ محطة تجريبية لمعالجة مياه الصرف باعتماد تقنية طورتها "كاوست"

وتعد المحطة مثالاً لأحدث التقنيات التي تم تطويرها في كاوست والقابلة للاستخدام على أرض الواقع، وهي شهادة على حرص الجامعة على تسويق تقنياتها المبتكرة التي يمكن أن تفيد المملكة من خلال الشراكات المثمرة مع المؤسسات الوطنية والدولية لتنفيذ ذلك النوع من التقنيات على نطاق واسع والمساهمة في تحقيق الأهداف الرئيسية للرؤية السعودية 2030، والتي يعد إعادة استخدام المياه إحدى أولوياتها.