10 إصابات بين خطيرة ومتوسطة ووفاة واحدة.. في فرضية حادث مروري بمحافظة حقل

نفّذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، فرضية حادث مروري متعدد الإصابات بمحافظة حقل على الطريق المؤدي لتروجينا بمشاركة الجهات الحكومية.
وتعود تفاصيل الفرضية إلى ورود بلاغ من مواطن لعمليات الهلال الأحمر السعودي 997 بوجود حادث تصادم، وعلى الفور تم توجيه الفِرَق الإسعافية للموقع وتفعيل خطة الطوارئ، باستجابة 5 فِرَق إسعافية من مراكز الهيئة، وفرقتين إسعافيتين مدعمتين بفريق طبي من صحة تبوك، وفرقتين إسعافيتين من شركة نيوم.
ونتج عن الحادث عشر حالات بين خطيرة ومتوسطة، وحالة وفاة، وأقيم بموقع الحادث منطقة فرز ومعالجة، ثم نقلت الحالات إلى مستشفى حقل العام.
ويأتي تنفيذ الفرضية للوقوف على حالة الاستعداد لدى الفِرَق الإسعافية وتمكين قيادة الحوادث بالمحافظات، ورفع درجة التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، ومدى الجاهزية لدى الكوادر البشرية والآلية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحوادث.
وقدّم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة نواف بن مياح العنزي، شكره لجميع الجهات المشاركة والمساندة في نجاح الفرضية.