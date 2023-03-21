10 إصابات بين خطيرة ومتوسطة ووفاة واحدة.. في فرضية حادث مروري بمحافظة حقل

وتعود تفاصيل الفرضية إلى ورود بلاغ من مواطن لعمليات الهلال الأحمر السعودي 997 بوجود حادث تصادم، وعلى الفور تم توجيه الفِرَق الإسعافية للموقع وتفعيل خطة الطوارئ، باستجابة 5 فِرَق إسعافية من مراكز الهيئة، وفرقتين إسعافيتين مدعمتين بفريق طبي من صحة تبوك، وفرقتين إسعافيتين من شركة نيوم.