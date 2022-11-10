مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة تُجري تصحيحًا لعملية سمنة سابقة خارج المملكة

وأكد الفريق في قسم جراحات السمنة والمناظير، أن المريضة أجريت لها عملية تدبيس طولي للمعدة بالشق الجراحي منذ 15 عامًا خارج المملكة، تبعها عدة عمليات جراحية أخرى، إضافة إلى أنها تعاني من سمنة مفرطة صاحَبَها داء السكري والضغط وقصور القلب.