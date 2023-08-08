عمرها يوم فقط.. استئصال كيس مبيض بحجم 4 سم من بطن مولودة ببريدة

وأضاف التجمُّع أنه عند الشروع في إجراء التدخل الجراحي بعد عمل الترتيبات اللازمة للعلميات الجراحية لحديثي الولادة تبين وجود كيس بحجم كبير فتم استئصاله بنجاح مع المحافظة على حالة المبيض بشكل سليم دون أن يتعرّض للضرر، حيث تحسنت حالة المولودة بعد الجراحة وغادرت المستشفى برفقة ذويها دون أن تُصاب بأي مضاعفات جانبية.