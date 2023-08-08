عمرها يوم فقط.. استئصال كيس مبيض بحجم 4 سم من بطن مولودة ببريدة

تمكّن فريق جراحي من قسم الأطفال في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، من استئصال كيس مبيض عند مولودة حديثة بعمر يوم واحد فقط، وذلك من خلال عمل جراحي استغرق ساعة ونصفاً.
وبيّن تجمُّع القصيم الصحي، أن المولودة خضعت لإجراء بعض الفحوصات الطبية بعد عملية ولادة طبيعية للأم، حيث أظهرت الأشعة المقطعية وجود كيس بحجم ٤ سنتيمترات تقريباً داخل بطن المولودة، وعلى أثره تم اتخاذ قرار بضرورة عمل جراحة لاستئصاله.
وأضاف التجمُّع أنه عند الشروع في إجراء التدخل الجراحي بعد عمل الترتيبات اللازمة للعلميات الجراحية لحديثي الولادة تبين وجود كيس بحجم كبير فتم استئصاله بنجاح مع المحافظة على حالة المبيض بشكل سليم دون أن يتعرّض للضرر، حيث تحسنت حالة المولودة بعد الجراحة وغادرت المستشفى برفقة ذويها دون أن تُصاب بأي مضاعفات جانبية.
وكان المستشفى قد أجرى (5461) عملية جراحية منها 1827 عملية للأطفال، و3634 عملية للنساء، وذلك حتى نهاية شهر يوليو الماضي من العام الحالي 2023م.