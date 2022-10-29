"مركز المخ والأعصاب" بمجمع سليمان الحبيب بالعليا يحصل على اعتماد "AHA" الأمريكية

في نجاحٍ طبي جديدٍ حصل مركز طب وجراحة المخ والأعصاب بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا، على اعتماد جمعية القلب والسكتات الدماغية الأمريكية "AHA"، بالتعاون مع جمعية السكتات الدماغية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأول مركز في المملكة العربية السعودية يقدم الخدمات الأولية لعلاج الجلطات الدماغية.
وقال الأستاذ عبدالله العبودي مدير عام المجمع، إن الشهادة تم تسليمها خلال المؤتمر العالمي للجلطات الدماغية في دورته الثامنة، نظير ما قدّمه المركز من خدمات ساهمت في رفع مستوى الرعاية الصحية لمرضى السكتات الدماغية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).
وعبّر الأستاذ العبودي، عن فخر واعتزاز العاملين كافة في المجمع الطبي بهذا الإنجاز، الذي قال إنه تتويجٌ للجهود الكبيرة المبذولة من أجل التطوير والتحديث المستمرين المبنيين على الخطط والإستراتيجيات، وصولاً إلى تقديم رعاية طبية مبتكرة للمرضى والمراجعين، مضيفاً أن المركز يقدم خدمات طبية متخصّصة في مجال السكتات الدماغية باستخدام أحدث الأجهزة الطبية وبوجود كادر عالي الكفاءة.
وأوضح العبودي، أن المركز يُعد الأكبر والأحدث بالشرق الأوسط، حيث يمثل إحدى ثمار سياسة التوسع في إنشاء المراكز المتخصّصة التي تتبعها مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، مضيفاً أنه شكّل نقلة نوعية في الرعاية الصحية لمرضى طب وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، بما تتوافر به من إمكانات متقدّمة وكبيرة، تمكّنه من تقديم رعاية متطوّرة ومتكاملة، إذ تمّ استقطاب عددٍ من أميز الكفاءات الطبية في التخصّصات الدقيقة لعلاج المخ والأعصاب، إضافة إلى أنه مجهزٌ بأحدث الأجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية.
الجدير بالذكر أن مركز طب وجراحة المخ والأعصاب مجهزٌ بأحدث الأجهزة والتقنيات وأكثرها أماناً وفعالية، كجهاز الرنين المغناطيسي MRI، والأشعة المقطعية O-Arm، إضافة إلى استخدام نظام الملاحة الجراحية المتطور operative Neuronavigation وتقنية المايكروسكوب الجراحي Advanced Surgical Microscope أثناء العمليات الجراحية، كذلك تتوافر به أسرّة متطورة من شركة Hill-Rom الأمريكية التي تحتوي على مثبّت الرأس Mayfield holder، لضمان استقرار رأس المريض أثناء الجراحات الدقيقة التي تُجرى في حال اليقظة.
كما يوفر المركز حزمة من الخدمات الذكية، مثل خدمة Tele stroke treatment لعلاج الجلطات الدماغية عن بُعد باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويتم بتشخيص وعلاج حالات الجلطات خارج المستشفى للمريض بالمنزل عبر فريق الاستجابة السريع RRT.