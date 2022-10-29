"مركز المخ والأعصاب" بمجمع سليمان الحبيب بالعليا يحصل على اعتماد "AHA" الأمريكية

وأوضح العبودي، أن المركز يُعد الأكبر والأحدث بالشرق الأوسط، حيث يمثل إحدى ثمار سياسة التوسع في إنشاء المراكز المتخصّصة التي تتبعها مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، مضيفاً أنه شكّل نقلة نوعية في الرعاية الصحية لمرضى طب وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، بما تتوافر به من إمكانات متقدّمة وكبيرة، تمكّنه من تقديم رعاية متطوّرة ومتكاملة، إذ تمّ استقطاب عددٍ من أميز الكفاءات الطبية في التخصّصات الدقيقة لعلاج المخ والأعصاب، إضافة إلى أنه مجهزٌ بأحدث الأجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية.